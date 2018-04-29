Galatasaray, Beşiktaş’ı 5 lig maçı aradan sonra mağlup etti
Galatasaray, Süper Lig’de evinde karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti ve rakibini 5 maç aradan sonra yenmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılara karşı ligde oynadığı son 5 müsabakada 4 kez mağlup olurken, 1 kez de berabere kalmıştı. Bu maçı kazanan Galatasaray, rakibine karşı yenememe şanssızlığını da bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı en son 24 Mayıs 2015 yılında oynanan lig maçında 2-0 mağlup etmişti. Karşılaşmadan zaferle ayrılan Aslan, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan elde etti.
- 29.4.2018 21:06
- Güncelleme: 29.4.2018 21:07
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Galatasaray, Beşiktaş’ı 5 lig maçı aradan sonra mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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