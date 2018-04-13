GSTV'nin başına Erhan Telli getirildi!
Galatasaray'da Can Erbesler'in GSTV'den gönderilmesinin ardından kanalın başına eski Habertürk muhabiri Erhan Telli'nin getirildiği öğrenildi. Resmi açıklama pazartesi günü yapılacak.
Erhan Telli, Dursun Özbek döneminde yaptığı Galatasaray haberleri yüzünden antrenmanlara alınmamıştı.
Telli'nin en çok konuşulan haberi ise Hakan Balta'ya Florya'da kahvaltı verilmediği haberi olmuştu. Bu haberin ardından kulüp yalanlamada bulunmuş ve Hakan Balta da Florya'dan kahvaltı fotoğrafı paylaşmıştı.
Galatasaray'da Evren Göz'ün Basın Genel Koordinatörlüğü görevine getirilmesinin ardından bir başka Galatasaray muhabiri olan Erhan Telli de sarı-kırmızılı kulüpte göreve getirildi. Mustafa Cengiz ve yönetiminin yeni yapılanması taraftarlar tarafından tam destek aldı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 08:52
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Lincoln için 40 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi love kiralık olsun ozaman
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Rıza Çalımbay'dan 'hücum' vurgusu
Toplam 1
Yorum
ged 61 günaydın rıza çalımbay da üsküdarda sabah oldu..geçmişler olsun...
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Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
Toplam 9
Yorum
UHK Acaba malum kişi Abdullah Yılmazı aradığı gibi ,bu hakemi de arayıp , görüşememiş olabilir mi ? Daha önce oldu böyle bir şey.
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