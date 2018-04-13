GSTV'nin başına Erhan Telli getirildi! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'nin başına getirildi!

    GSTV'nin başına Erhan Telli getirildi!

    'da Can Erbesler'in 'den gönderilmesinin ardından kanalın başına eski Habertürk muhabiri 'nin getirildiği öğrenildi. Resmi açıklama pazartesi günü yapılacak.

    , twitter hesabından sarı-kırmızılı formayla küçüklük fotoğrafını "Çocukluk aşkımsın..." notuyla paylaşmıştı.

    Erhan Telli, döneminde yaptığı haberleri yüzünden antrenmanlara alınmamıştı.

    Telli'nin en çok konuşulan haberi ise 'ya Florya'da kahvaltı verilmediği haberi olmuştu. Bu haberin ardından kulüp yalanlamada bulunmuş ve Hakan Balta da Florya'dan kahvaltı fotoğrafı paylaşmıştı.

    Galatasaray'da Evren Göz'ün Basın Genel Koordinatörlüğü görevine getirilmesinin ardından bir başka Galatasaray muhabiri olan Erhan Telli de sarı-kırmızılı kulüpte göreve getirildi. Mustafa Cengiz ve yönetiminin yeni yapılanması taraftarlar tarafından tam destek aldı.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:52
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