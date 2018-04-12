Terim'in izlettiği sürpriz isim! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Terim'in izlettiği sürpriz isim!

    Terim'in izlettiği sürpriz isim!

    Fatih Terim gelecek sezon sol bek transferi ile beraber mutlaka bir 8 numara istiyor.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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