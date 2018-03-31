Bomba iddia! Tudor'a aklı Özbek vermiş!
Dursun Özbek yönetimin görevdeyken gönderdiği Igor Tudor, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a 1.5 milyon Euro'luk tazminat davası açmıştı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:38
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F.Bahçe Başkanı Yıldırım'dan tarihi açıklama: Onurla ve gururla adayım
Toplam 7
Yorum
Recep Duymaç Sn.Aziz Başkan aday olabilirsiniz ama Sn.Ali Koç Başkan adayı diye kulüp bölünmüyor inşallahda kazanır FBmizin gençlere ihtiyacıvarunutmayın
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Menajerlere servet ödedi
Toplam 2
Yorum
celal malıye malı suclar savcılık goreve sadece pepe nın menajerıne 1 mılyon eur odeyen bunuda dıle getıren bjk nasıl 75000 eur oder goste
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Varsa yoksa Avrupa
Toplam 1
Yorum
minto türkiye liginde ne yaptınız da avrupada napacaksınız
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