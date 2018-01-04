 Taraftarlara müjdeyi Muslera verdi! Asamoah... – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Taraftarlara müjdeyi Muslera verdi! Asamoah...

    Taraftarlara müjdeyi Muslera verdi! Asamoah...

    'da , ve transferlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla beklenirken, taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı.

    'da transfer çalışmaları 'in ABD'den İstanbul'a dönmesiyle hız kazanırken, kısa sürede takıma takviye yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı camia, transferler için sabırsızlanırken, 'dan taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.

    , 'ın Juventus'tan transfer etmek istediği sol kanat oyuncusu ve sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan 'u sosyal medya hesabından takibe aldı. Galatasaray'ın ve 'a ilgisi bilinirken, Muslera'nın bu hareketi bazı taraftarları umutlandırdı.

    Ayrıca 'in yardımcılarından Şükrü Hanedar da Galatasaray ile adı geçen 'yı sosyal medya hesabından takibe aldı.

    DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER SORUSUNA YANIT!
    Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Hakem ve Yardımcı Hakem Kış Semineri'nin üçüncü gününde transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İsim söyleyemem. İsim vermek yanlış olur. Fatih Hoca'nın gelmesiyle çalışmalar ivme kazandı. Biraz beklemek lazım. Gerekli açıklamalar, zamanı gelince yapılır." açıklaması yaptı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:19
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