Taraftarlara müjdeyi Muslera verdi! Asamoah...

Galatasaray'da transfer çalışmaları Fatih Terim'in ABD'den İstanbul'a dönmesiyle hız kazanırken, kısa sürede takıma takviye yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı camia, transferler için sabırsızlanırken, Fernando Muslera'dan taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Juventus'tan transfer etmek istediği sol kanat oyuncusu Kwadwo Asamoah ve sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan Emre Mor'u sosyal medya hesabından takibe aldı. Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah ve Emre Mor'a ilgisi bilinirken, Muslera'nın bu hareketi bazı taraftarları umutlandırdı.





Ayrıca Fatih Terim'in yardımcılarından Şükrü Hanedar da Galatasaray ile adı geçen Patrice Evra'yı sosyal medya hesabından takibe aldı.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER SORUSUNA YANIT!

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Hakem ve Yardımcı Hakem Kış Semineri'nin üçüncü gününde transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İsim söyleyemem. İsim vermek yanlış olur. Fatih Hoca'nın gelmesiyle çalışmalar ivme kazandı. Biraz beklemek lazım. Gerekli açıklamalar, zamanı gelince yapılır." açıklaması yaptı.