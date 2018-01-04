Taraftarlara müjdeyi Muslera verdi! Asamoah...
Galatasaray'da Kwadwo Asamoah, Emre Mor ve Patrice Evra transferlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla beklenirken, taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşandı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları Fatih Terim'in ABD'den İstanbul'a dönmesiyle hız kazanırken, kısa sürede takıma takviye yapılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı camia, transferler için sabırsızlanırken, Fernando Muslera'dan taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.
Fernando Muslera, Galatasaray'ın Juventus'tan transfer etmek istediği sol kanat oyuncusu Kwadwo Asamoah ve sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan Emre Mor'u sosyal medya hesabından takibe aldı. Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah ve Emre Mor'a ilgisi bilinirken, Muslera'nın bu hareketi bazı taraftarları umutlandırdı.
Ayrıca Fatih Terim'in yardımcılarından Şükrü Hanedar da Galatasaray ile adı geçen Patrice Evra'yı sosyal medya hesabından takibe aldı.
DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER SORUSUNA YANIT!
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Hakem ve Yardımcı Hakem Kış Semineri'nin üçüncü gününde transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İsim söyleyemem. İsim vermek yanlış olur. Fatih Hoca'nın gelmesiyle çalışmalar ivme kazandı. Biraz beklemek lazım. Gerekli açıklamalar, zamanı gelince yapılır." açıklaması yaptı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:19
-
Sola dev bir isim: Blind
Toplam 10
Yorum
hadi gelir mi bakalım
-
"Dört büyükler"in borcu 7 milyar lirayı geçti
Toplam 2
Yorum
Yasama Riva'dan çok büyük bir gelir gelmesine rağmen GS'daki borcun artışı nasıl gerçekleşti? Hesap ver sayın Özbek'
-
Fransızlar 10 milyon euro önerdi, F.Bahçe reddetti!
Toplam 4
Yorum
muhittin 10 milyon TL mi? oynamayan adam anca o kadar verirler...lyon olmuş adam alır,olmamış almaz...hem fener kimi almış da adam edip satmış,ozan t
Taraftarlara müjdeyi Muslera verdi! Asamoah... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.