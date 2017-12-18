O isimden Terim'e beklenmedik çağrı!
Igor Tudor'un gönderilmesinin ardından gözler Fatih Terim'e çevrildi. Sanatçı Soner Sarıkabadayı Twitter adresinden Terim'e dön çağrısında bulundu.
Igor Tudor ile yollarını ayıran Galatasaray'da merak edilen tek konu "Yeni hoca kim olacak?" sorusu. Sarı kırmızılı taraftarların yanı sıra ünlü isimler de sosyal medya üzerinden Terim'e 'Geri dön' çağrısında bulundu.
Necati Ateş'in ardından ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı da sosyal medya hesabından Fatih Terim'e çağrıda bulundu. "Dön artık dön hadi evine #İmparator" paylaşımında bulunan Soner Sarıkabadayı Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter adresini de paylaşıma etiketledi.
İşte o paylaşım;
Necati Ateş'in ardından ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı da sosyal medya hesabından Fatih Terim'e çağrıda bulundu. "Dön artık dön hadi evine #İmparator" paylaşımında bulunan Soner Sarıkabadayı Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter adresini de paylaşıma etiketledi.
İşte o paylaşım;
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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