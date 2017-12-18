O isimden Terim'e beklenmedik çağrı!

Igor Tudor ile yollarını ayıran Galatasaray'da merak edilen tek konu "Yeni hoca kim olacak?" sorusu. Sarı kırmızılı taraftarların yanı sıra ünlü isimler de sosyal medya üzerinden Terim'e 'Geri dön' çağrısında bulundu.Necati Ateş'in ardından ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı da sosyal medya hesabından Fatih Terim'e çağrıda bulundu.paylaşımında bulunan Soner Sarıkabadayı Galatasaray Kulübü'nün resmi Twitter adresini de paylaşıma etiketledi.İşte o paylaşım;