 Hagi sürprizi – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    Hagi sürprizi

    Hagi sürprizi
    Belhanda'ya alternatif arayan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Efsane yıldız Gica Hagi'nin oğlu İanis. Fiorentina'da forma giyen 19 yaşındaki yıldız, G.Saray'a önerildi. Genç adayın en büyük özelliği ise İstanbul'da doğduğu için Türk pasaportunun olması... İanis'in diğer talibi ise
    Seri B'den Pescara...


    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:28
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