Hagi sürprizi

'ya alternatif arayan Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Efsane yıldızoğlu İanis.forma giyen 19 yaşındaki yıldız, G.Saray'a önerildi. Genç adayın en büyük özelliği isedoğduğu için Türk pasaportunun olması... İanis'in diğer talibi iseSeri B'den...