Ailesini yolladı
İgor Tudor, Ataköy’de bir otelde beraber yaşadığı ailesini, “Tesislere taşınıyorum. İşime yoğunlaşacağım” diyerek memlekete gönderdi
ÜÇ YARDIMCISI TUDOR'UN HEP YANINDA
Florya'da kalmaya başlayan Tudor, Akhisar galibiyetiyle liderliği geri aldı. 7/24 tesislerde yaşayan Hırvat hoca idman sahasının zemininden, futbolcuların yemeklerine kadar her sorunla ilgileniyor ve tüm mesaisini Florya'da harcıyor. Tudor'u yardımcı antrenör Hari Vukas, kaleci antrenörü Sandro Tomic ve kondisyoner Toni Modriç de yalnız bırakmıyor. Video odasında hem Galatasaray hem de rakipleri detaylıca analiz eden Tudor ve yardımcıları devreyi lider bitirmek için adeta Florya'da yatıp Florya'da kalkıyor.
- 13 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:56
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Bu yolun sonu kupa
Toplam 1
Yorum
RHM Bu senenin Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR ' dur.
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Okan Buruk G.Saray’dan özür diledi
Toplam 1
Yorum
Han Tudor gibi vasıfsız korner yada frikik markajında sanıp kendini, teknik direktörlerle mucadeleye giren kişi Galatasaray camiasından dilemeli
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Ailesini yolladı
Toplam 3
Yorum
görengören Tudor çok korkak adam şışşt uyuma yönetim. Bu adam GS a birşey veremez Kupa ve lig maçlarını iyi analiz edilirse anlamak zor değil.
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