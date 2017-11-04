Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...

Sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği ilk dönemde ağır eleştiriler alan Hırvat hoca, bu sezon ise daha iyi bir Galatasaray ortaya çıkartarak, 13 sezon sonra bir ilke imza attı.

Süper Lig'de 11 hafta sonunda puanını 26'ya çıkartan Galatasaray, 12 sezonun ardından en yüksek puanına ulaştı. Tudor, 2004-05 sezonunda Gheorghe Hagi'nin elde ettiği 28 puana en çok yaklaşan isim oldu. Hagi'nin çalıştırdığı dönemde Galatasaray 11 hafta sonunda 28 puan toplamıştı. Igor Tudor'lu Galatasaray ise o dönemden sonra 25 puanı ilk kez geçti.

2007-08 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp'ın çalıştırdığı dönemde ise Galatasaray 11 hafta sonunda 25 puan elde etmişti.

İşte sarı-kırmızılıların ligdeki 11. hafta performansları...