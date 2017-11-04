Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ederken, Igor Tudor da önemli bir başarıya imza attı.
Sarı-kırmızılı takımın başına geçtiği ilk dönemde ağır eleştiriler alan Hırvat hoca, bu sezon ise daha iyi bir Galatasaray ortaya çıkartarak, 13 sezon sonra bir ilke imza attı.
Süper Lig'de 11 hafta sonunda puanını 26'ya çıkartan Galatasaray, 12 sezonun ardından en yüksek puanına ulaştı. Tudor, 2004-05 sezonunda Gheorghe Hagi'nin elde ettiği 28 puana en çok yaklaşan isim oldu. Hagi'nin çalıştırdığı dönemde Galatasaray 11 hafta sonunda 28 puan toplamıştı. Igor Tudor'lu Galatasaray ise o dönemden sonra 25 puanı ilk kez geçti.
2007-08 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp'ın çalıştırdığı dönemde ise Galatasaray 11 hafta sonunda 25 puan elde etmişti.
İşte sarı-kırmızılıların ligdeki 11. hafta performansları...
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:58
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Yusuf Yazıcı 16 milyon €
Toplam 47
Yorum
H.K sen neyi kazandında takımın en iyisini satıyosun. yarım asır şampiyon olamamışsın bunların aklı hala gençlerbirliği, ankaragücü aklı.
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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