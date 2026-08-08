Altay Celta’da

2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'da giden Altay Bayındır, dün de İngiliz ekibinden Celta Vigo'ya transfer oldu. Kırmızı-şeytanlarda yeteri kadar forma şansı bulamayan 28 yaşındaki kaleci sezon sonunda kadar İspanyol temsilcisine kiralandı. Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Altay'ın La- Liga ekibi Celta Vigo'ya sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşma sağlandı. Kulüpteki herkes, Altay'a başarılar diliyor" ifadeleri yer aldı. United'ın açıklamasının ardından Celta Vigo da yaptığı paylaşımla Altay'ın transferini duyurdu. İspanyol ekibinin paylaşımında, "Altay Bayındır, Celta Vigo'nun yeni oyuncusu. Türk kaleci, kiralık olarak takıma katılıyor" denildi. Bir başka paylaşımdaysa, "Vigo'dan selamlar, Türk kardeşlerim" ifadeleri yer aldı. Profesyonel futbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Ankaragücü'nde başlayan Altay, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'ye, 2023- 2024 sezonunda Manchester United'a transfer oldu.