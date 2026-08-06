Altay Celta Vigo’da

Kariyerini İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da sürdüren milli kaleci Altay Bayındır'ın yeni adresi şekilleniyor.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Kariyerini İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da sürdüren milli kaleci Altay Bayındır'ın yeni adresi şekilleniyor. İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli kaleci, İspanya LaLiga takımı Celta Vigo'ya gitmek üzere. İngiliz basınına göre; Celta Vigo, 28 yaşındaki kalecinin 1 yıllık kiralık transferi için Manchester United ile el sıkıştı. Anlaşmaya göre Celta Vigo sezon sonunda isterse 4 milyon euro karşılığında milli kalecinin bonservisini de alabilecek. Altay'ın çıkacağı maç sayısına göre rakamın artabileceği belirtildi. Milli kaleci, 1 Eylül 2023 tarihinde 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu.