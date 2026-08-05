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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Mago Muğla’ya imzayı attı

Mago Muğla’ya imzayı attı

Trendyol 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezonun ilk maçında pazar günü Sarıyer deplasmanına çıkacak Muğlaspor transferde Venezuela Premier Ligi'nden sol stoper Luis Mago ile anlaşma sağladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Mago Muğla’ya imzayı attı
Trendyol 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezonun ilk maçında pazar günü Sarıyer deplasmanına çıkacak Muğlaspor transferde Venezuela Premier Ligi'nden sol stoper Luis Mago ile anlaşma sağladı. 32 yaşında, 1.84 boyundaki Mago kariyerinde Deportivo Anzoategui, Carabobo, Palestino, Universidad de Chile, Nublense, Banfield, Al- Najma ve Caracas FC takımlarında forma giydi.
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