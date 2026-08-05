Altınordu altyapıyla sezonu açtı

2. Lig'e katılmama kararının ardından A takım kadrosu dağılan Altınordu, yeni sezonu altyapı takımıyla açtı. Kırmızı-lacivertli kulübün U14 ve U15 ekipleri Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde düzenlenen törenle çalışmalarına başladı. Sezon açılışına futbolcuların ailelerinin yanı sıra başkan Seyit Mehmet Özkan da katıldı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.