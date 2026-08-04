Avrupa'da eleme heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 8, Avrupa Ligi'nde 2, Konferans Ligi'nde ise 1 karşılaşma oynanacak. Rövanş maçları 11 Ağustos'ta yapılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.00 Mjallby-Slovan Bratislava
19.00 Ararat-Armenia-Celje
20.30 Levski Sofya-Kairat
20.30 Hapoel Beer-Sheva-Kızılyıldız
21.00 Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris
21.00 Olympiakos-NEC Nijmegen
21.00 Union Saint-Gilloise-Bodo/Glimt
21.00 Sparta Prag-Olimpik Lyon
AVRUPA LİGİ
22.00 Larne-Iberia
22.00 Shamrock Rovers-Egnatia
KONFERANS LİGİ
19.00 Auda-Dinamo City