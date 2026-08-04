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Haberler Futbol Avrupa'da eleme heyecanı

Avrupa'da eleme heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde 3. eleme turu ilk maçları heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Avrupa'da eleme heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 8, Avrupa Ligi'nde 2, Konferans Ligi'nde ise 1 karşılaşma oynanacak. Rövanş maçları 11 Ağustos'ta yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

19.00 Mjallby-Slovan Bratislava

19.00 Ararat-Armenia-Celje

20.30 Levski Sofya-Kairat

20.30 Hapoel Beer-Sheva-Kızılyıldız

21.00 Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris

21.00 Olympiakos-NEC Nijmegen

21.00 Union Saint-Gilloise-Bodo/Glimt

21.00 Sparta Prag-Olimpik Lyon

AVRUPA LİGİ

22.00 Larne-Iberia

22.00 Shamrock Rovers-Egnatia

KONFERANS LİGİ

19.00 Auda-Dinamo City

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