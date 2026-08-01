UEFA rest çekti

FIFA Başkanı Gianni İnfantino'nun Dünya Kupası'nı özel yatırımcılara açma önerisi, futbol kamuoyunu ikiye bölerken, UEFA'dan sert bir tepki geldi. FIFA, FIFA Forward Enterprise projesiyle oluşturulacak fonun üye olan 211 federasyonla paylaşılacağı ve her bir federasyona 2027-2030 dönemi için 20 milyon dolar verileceğini açıkladı. UEFA, plan tamamen iptal edilmediği sürece kendisine bağlı hiçbir milli takımın FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağı restini çekti. UEFA, açıklamasında, "Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir" ifadelerine yer verdi. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) ve Asya Konfederasyonu (AFC) projeye tepki gösteren açıklamalar yayımladı. Afrika Konfederasyonu (CAF) ve Okyanusya Konfederasyonu (OFC) tarafsız kalırken, Güney Amerika Konfederasyonu (CONMEBOL) ise konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yayımlamadı.

FIFA'nın Dünya Kupası'nı satma projesine UEFA ve bazı konfederasyonlar sert bir tepki gösterdi. UEFA, FIFA'nın turnuvalarına katılmama restini çekti.