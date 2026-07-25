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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol İnşallah şampiyonluk nasip olur

İnşallah şampiyonluk nasip olur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında Dünya Kupası’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir Dünya Şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur” dedi

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
İnşallah şampiyonluk nasip olur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, Cuma namazının ardından açıklamalar yaparken, 2026 FIFA Dünya Kupası'yla ilgilide değerlendirmelerde bulundu. İspanya'nın şampiyonluğunu kutlayan Başkan Erdoğan, "Gerçekten yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir Dünya Şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi. İnşallah bundan sonra önümüzde Avrupa şampiyonlukları olabilir, ne bileyim tekrar dünya şampiyonlukları olabilir. Bu tür şeyleri yakalayabilirsek bu da tabii Türkiye'ye çok çok yakışır. İnşallah biz de buna hazırız" ifadelerini kullandı.
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