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Haberler Futbol UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

Atilla Karaoğlan, KF Egnatia ile NK Celje arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçına hakem olarak atandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 16:12
UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 22 Temmuz Çarşamba günü Arnavutluk'un KF Egnatia ile Slovenya'nın NK Celje takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçına hakem olarak atandı. Karşılaşma, Arnavutluk'un Rrogozhine şehrindeki Arena Egnatia Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakemliği de Oğuzhan Çakır üstlenecek.

Karşılaşmada VAR olarak Michael Fabbri (İtalya), AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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