CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bahiste yeni aşama

Bahiste yeni aşama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan 19 yöneticinin ifadeleri tamamlandı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 06:50
Bahiste yeni aşama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis şikesi soruşturmasında, görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçlarına rakip lehine veya gol bahisleri oynadıkları iddiasıyla 19 kulüp yöneticisi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. Tutuklamaya sevk edilenler, ev hapsi ile adli kontrole sevk edilenler ve yurt dışı adli kontrole sevk edilenler şu şekilde: Tutuklamaya sevk edilenler: Tolga Kırgız, Kerem Gürel (Beşiktaş), Ünsal Yamaner (Bandırma), Savaş Tatil (Adanaspor), Özgür Durşen (Gençlerbirliği), Ev hapsi ile adli kontrole sevk edilenler: Maruf Güneş (Galatasaray), Halil İbrahim Yavaş (Boluspor), Hüseyin Gözütok (Bodrum FK), Avni Akdemir (Erzurum FK), Yurt dışı adli kontrole sevk edilenler: Ahmet Akçelik (Beşiktaş), Ali Gürsoy (Boluspor), Sezgin Özkan (Gençlerbirliği), Kemal Aydın (Balıkesirspor), Ömer Çetin (Karaman Futbol), Barış Orhun Bilge (Altınordu).

G.Saray'da 2 ayrılık birden!
G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Haluk Levent’i satan satana: Çakma denetime itiraf… Ahbap’a akan yardım paraları kumara gitti! Borca karşılık okul
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de o yıldız yeniden İtalya yolcusu!
Cimbom'a yeni Abdülkerim Bardakcı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mjallby-Lincoln Red Imps maç bilgileri! Mjallby-Lincoln Red Imps maç bilgileri! 11:22
F.Bahçe Greenwood'un lisansını çıkardı F.Bahçe Greenwood'un lisansını çıkardı 11:19
G.Saray'da 2 ayrılık birden! G.Saray'da 2 ayrılık birden! 11:09
Depremzede taraftar evini F.Bahçe'ye adadı! Depremzede taraftar evini F.Bahçe'ye adadı! 11:06
Gizem Örge: Biz voleybol ülkesiyiz! Gizem Örge: Biz voleybol ülkesiyiz! 11:02
FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers maçı detayları! FC Ararat Armenia-Shamrock Rovers maçı detayları! 10:52
Daha Eski
Fırtına'dan Ada'ya rekor transfer! Fırtına'dan Ada'ya rekor transfer! 10:50
Rennes'den G.Saray için paylaşım! Rennes'den G.Saray için paylaşım! 10:49
Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı detayları! Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı detayları! 10:35
G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı! G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı! 10:12
Beşiktaş UEFA'ya kadrosunu bildirdi! Beşiktaş UEFA'ya kadrosunu bildirdi! 09:51
Beşiktaş'ta rota bu kez Real Madrid! Beşiktaş'ta rota bu kez Real Madrid! 09:47