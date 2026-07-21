Bahiste yeni aşama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis şikesi soruşturmasında, görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçlarına rakip lehine veya gol bahisleri oynadıkları iddiasıyla 19 kulüp yöneticisi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. Tutuklamaya sevk edilenler, ev hapsi ile adli kontrole sevk edilenler ve yurt dışı adli kontrole sevk edilenler şu şekilde: Tutuklamaya sevk edilenler: Tolga Kırgız, Kerem Gürel (Beşiktaş), Ünsal Yamaner (Bandırma), Savaş Tatil (Adanaspor), Özgür Durşen (Gençlerbirliği), Ev hapsi ile adli kontrole sevk edilenler: Maruf Güneş (Galatasaray), Halil İbrahim Yavaş (Boluspor), Hüseyin Gözütok (Bodrum FK), Avni Akdemir (Erzurum FK), Yurt dışı adli kontrole sevk edilenler: Ahmet Akçelik (Beşiktaş), Ali Gürsoy (Boluspor), Sezgin Özkan (Gençlerbirliği), Kemal Aydın (Balıkesirspor), Ömer Çetin (Karaman Futbol), Barış Orhun Bilge (Altınordu).