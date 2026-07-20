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Haberler Futbol Jhon Duran Benfica'ya transfer oldu!

Jhon Duran Benfica'ya transfer oldu!

Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli forvet Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 00:40 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 00:41
Jhon Duran Benfica'ya transfer oldu!

Portekiz ekibi Benfica, eski Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Portekiz temsilcisinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'ın 22 yaşındaki forvet oyuncusuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Benfica, söz konusu transferin maliyetinin 6,1 milyon avro olduğunu duyurdu.

Anlaşmada ayrıca sezon sonunda 30 milyon avro tutarında bir satın alma opsiyonun da bulunduğu kaydedildi.

Kolombiyalı oyuncu, geçen sezonun ilk yarısında giydiği sarı-lacivertli formayla 21 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Genç futbolcu, sezonun ikinci devresinde ise Rus temsilcisi Zenit'te görev yaptı.

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