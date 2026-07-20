Çok iyi teklif yaptık

Barcelona Başkanı Laporta: "Julian Alvarez için çok iyi bir teklif sunduk. Dünya Kupası'ndan sonra teklifimizin ne zamana kadar geçerli olduğunu açıklayacağız. Bir oyuncunun bir takıma gitmeyeceği söylendiği halde sonunda o takıma transfer olduğu çok örnek var."
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 06:50
Barcelona Başkanı Laporta: "Julian Alvarez için çok iyi bir teklif sunduk. Dünya Kupası'ndan sonra teklifimizin ne zamana kadar geçerli olduğunu açıklayacağız. Bir oyuncunun bir takıma gitmeyeceği söylendiği halde sonunda o takıma transfer olduğu çok örnek var."