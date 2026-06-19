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Haberler Futbol Demba Ba, Le Havre'nin sportif direktörü oldu

Demba Ba, Le Havre'nin sportif direktörü oldu

Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları giyen Demba Ba, Fransız Ligue 1 ekibi Le Havre'de sportif direktörlük görevine getirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 18:39
Demba Ba, Le Havre'nin sportif direktörü oldu

Türkiye'de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları giyen Demba Ba, Fransız Ligue 1 ekibi Le Havre'de sportif direktörlük görevine getirildi. Kulübün açıklamasında "Bu bir bakıma köklerine dönüş: Demba Ba çocukluğunu ve gençliğini Le Havre'de geçirdi ve bu nedenle Ocean City'ye yerleşmek için geri dönüyor!" denildi. Le Havre, 2025-26 sezonunu 35 puanla 14. tamamladı.

Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United, Chelsea, ve Şanghay Shenhua'da oynayan Demba Ba, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'de Süper Lig şampiyonlukları yaşadı.

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