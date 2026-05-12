Arda Turan damgası

Türk Teknik adam Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başına geçtiği ilk sezonunda takımı Ukrayna Premier Lig şampiyonluğuna taşıdı. Ligin bitimine 3 hafta kala 66 puana ulaşan Shakhtar, 16. şampiyonluğunu kazandı.

Böylece 39 yaşındaki Arda Turan, Murat Yakın'dan sonra Avrupa'nın beş büyük ligi seviyesinde şampiyonluk yaşayan ikinci Türk teknik direktör oldu.

Daha önce 2023-2024 sezonunda Eyüpspor'la Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Turan, Shakhtar ile 48 maçta 30 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselerek Avrupa kupalarında bu başarıya ulaşan beşinci Türk teknik direktör olurken, bir yabancı kulübün başında yarı finale çıkan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.