Ziraat Türkiye Kupası
Lucescu'nun son sözleri ortaya çıktı! Yürek burkan cümleler

A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gazeteci Horia Ivanovici, vefatından önce görüştüğü Lucescu'nun son sözlerini açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri
08 Nisan 2026 Çarşamba 16:09
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Romanya Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Mutlak bir efsane olan ve öyle kalmaya devam edecek Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla derin üzüntüsü içerisindeyiz. Futbolumuz bugün sadece dahi bir taktikçiyi değil; aynı zamanda bir akıl hocasını, bir vizyoneri ve üç renkli bayrağı dünya çapında en yüksek başarılara taşıyan ulusal bir sembolü kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ülkemizde A Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Lucescu, kariyerinde sayısız başarı ve onlarca kupa kazandı. Mircea Lucescu'nun anısına önümüzdeki hafta oynanacak Romanya Süper Lig, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Kadınlar Süper Ligi maçları öncesinde saygı duruşu yapılacağı bildirilirken, yeni milli takım teknik direktörünün belirlenme sürecinin belirsiz bir süreliğine askıya alındığı açıklandı.

Öte yandan Rumen gazeteci Horia Ivanovici, Mircea Lucescu'nun ölüm döşeğindeki son sözlerini açıkladı. Kalp krizi geçirmeden önceki akşam Lucescu ile 19.00 - 19.30 sularında son bir görüşme yaptığını ifade eden Ivanovici, "Onunla her gün konuşuyordum. Haberleri öğrenmek için çok meraklıydı, çok ilgiliydi. Olan biten her şeyi bilmek istiyordu. Ona 'Tamam Mircea amca, konuşalım' derdim, o da 'Tamam, tamam' derdi ama 10 dakika sonra beni tekrar arardı" dedi.

Lucescu kalp krizi geçirmeden önce kendisiyle 5-6 dakika konuştuğunu belirten Ivanovici, bu sırada hemşirelerin müdahale için içeri girdiğini ve artık telefonda kalamayacağını söylediğini aktardı.

Rumen gazeteci, "Ben de 'Evet Mircea, önümüzdeki birkaç gün içinde konuşuruz. Kendinize iyi bakın ve dinlenin' dedim. Yaklaşık 5 dakika sonra beni tekrar aradı; 'Ne haber?'. 'Mircea gerçekten dinlenmiyor musunuz?' dedim. O da gülerek 'Boş ver, dinlenmek için vaktim olacak' diye cevap verdi." ifadelerini kullandı.

"SANKİ KÖTÜ BİR RÜYA GİBİ"

Ivanovici, "Konuştuk, daha uzun bir sohbetimiz oldu ve bir noktada bana şöyle dedi: "Vay canına Horia, inanamıyorum! Aralık ayında en iyi formumdaydım. Güçlüydüm, coşkum vardı, kendimi iyi hissediyordum. Türkiye maçı için hazırlanıyordum. Bu maçı dört gözle bekliyordum, elemeleri geçeceğimizden emindim ama bu sorunlar Aralık ayında başladı ve artık kendimi iyi hissetmiyordum. Bir anda, birdenbire... Sadece 3-4 ay içinde sağlığım çöktü. Yaşımın ne kadar büyük olduğuna inanamıyorum. Neredeyse inanamıyorum! Aralık ayında hiçbir sorunum yoktu ve sadece birkaç ay içinde her şey kötüleşti. Yaşlılık adil değil. Gerçekten beklemiyordum. Her şey çok ani, çok hızlı, çok beklenmedik bir şekilde oldu. Sanki kötü bir rüya gibi." diyerek sözlerini noktaladı.

