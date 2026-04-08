Ziraat Türkiye Kupası
Mircea Lucescu anısına TFF maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı

Mircea Lucescu anısına TFF maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu anısına 8-13 Nisan tarihleri arasında profesyonel liglerde oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 12:17
Mircea Lucescu anısına TFF maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı

Futbol dünyası, ülkemizde de pek çok önemli başarıya imza atmış Mircea Lucescu'dan gelen acı haberle sarsıldı. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu anısına 8-13 Nisan tarihleri arasında profesyonel liglerde oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir" denildi.

