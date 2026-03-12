CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor maçına kadın hakem! Melek Dakan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trabzonspor maçına kadın hakem! Melek Dakan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta hakemleri belli olurken, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçında yer alacak isimler dikkat çekti. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz derbisinde dördüncü hakem olarak Melek Dakan görev yapacak. İlk defa Süper Lig'de yer alacak Dakan'ın yönettiği maçlar ise merak ediliyor. Futbolseverler ayrıca, "Melek Dakan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruların cevabını da araştırmayı sürdürüyor. İşte, Melek Dakan'ın kariyeri hakkında öne çıkan detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 23:57 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 00:02
Trabzonspor maçına kadın hakem! Melek Dakan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında tarihi anlar yaşanıyor. Trabzonspor-Çaykur Rizespor arasında oynanacak Karadeniz derbisinde dördüncü hakem olarak görev yapacak Melek Dakan, Süper Lig'de ilk kez sahaya çıkacak. TFF'nin açıkladığı hakem atamaları futbolseverler arasında büyük merak uyandırırken, Melek Dakan'ın kim olduğu ve kariyeri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Melek Dakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi maçlarda görev yaptı? İşte genç hakemin kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar...

MELEK DAKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Melek Dakan, 6 Ağustos 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Kariyerine profesyonel hakem olarak devam eden FIFA kokartlı Dakan, Süper Lig'de Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı dördüncü hakemi olan Melek Dakan tarihe geçti. 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ve Ziraat Türkiye Kupası gibi birçok alanda kritik maçlarda düdük çalan Melek Dakan, Ankara bölge hakemi olarak, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmayı sürdürüyor.

Melek Dakan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MELEK DAKAN KARİYERİ

Orta hakem, dördüncü hakem ve AVAR gibi görevlerde önemli kararlara imza atan Melek Dakan'ın kariyeri araştırılmaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig'de, Trabzonspor-Rizespor maçında dördüncü hakem olarak atanan Melek Dakan'ın yönettiği bazı karşılaşmalar ise şöyle:

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor (AVAR)

Karabük İdmanyurdu Spor-1926 Bulancakspor (Dördüncü Hakem)

Uşak Spor-Söke 1970 SK (Hakem)

Tokat Belediye SK-Orduspor 1967 (Dördüncü Hakem)

Çayeli SK-Düzcespor (Dördüncü Hakem)

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Nazilli Spor (Hakem)

İFA-Bigaspor (Hakem)

MELEK DAKAN'A UEFA'DAN GÖREV

FIFA kokartlı hakem Melek Dakan, 24-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Kazakistan'da düzenlenen UEFA Kadınlar 17 Yaş Altı B3 Grubu müsabakalarında görev aldı. Gürcistan, Bosna-Hersek, Letonya ve Kazakistan'ın katıldığı turnuvada kritik kararlara imza atan Dakan, UEFA tarafından düzenlenen müsabakalarda dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı.

