Süper Lig tarihinde ilk! Asen Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trendyol Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor. TFF, 26. hafta maçları için hakem atamaları yaparken önemli bir karar aldı. Göztepe-Alanyaspor karşılaşmasını Asen Albayrak yönetecek ve böylece Süper Lig'de ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak. Türk futbol tarihine geçen bu gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler "Asen Albayrak kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularına yanıt ararken, genç hakemin kariyeri de merak konusu oldu. Peki Asen Albayrak daha önce hangi maçları yönetti? Hakemlik kariyeri nasıl şekillendi? İşte Süper Lig'in ilk kadın hakemi Asen Albayrak hakkında bilinmesi gerekenler ve kariyerindeki önemli maçlar...

ASEN ALBAYRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Süper Lig tarihinde ilk defa orta hakem olarak maç yönetmeye hazırlanan Asen Albayrak, 5 Mayıs 1997 tarihinde Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. Ankara bölgesi hakemi olarak profesyonel kariyerine devam eden Albayrak, kariyerinde önemli maçları yönetti. Son olarak Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe-Alanyaspor maçında düdük çalmaya hazırlanan Asen Albayrak, 2025 yılı itibarıyla FIFA kokartı alarak uluslararası hakemler arasına girdi.

ASEN ALBAYRAK'IN HAKEMLİK KARİYERİ

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde profesyonel olarak hakemlik yapan Asen Albayrak'ın hakemlik yaptığı bazı maçlar şunlar:

İstanbulspor-Boluspor (3 Mart 2026)

Kırklarelispor-Kahramanmaraş İstiklal Spor (22 Şubat 2026)

Boluspor-Hatayspor (Hakem)

24Erzincanspor-Karacabey Belediye Spor A.Ş. (1 Şubat 2026)

Adana Demirspor-Bandırmaspor (23 Ocak 2026)

Ankara Keçiörengücü-Hatayspor (11 Ocak 2026)

Kırklarelispor-Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. (27 Aralık 2025)

ASEN ALBAYRAK'IN YÖNETTİĞİ ULUSLARARASI MAÇLAR

UEFA tarafından 2025'te Arnavutluk'ta düzenlenen UEFA Kadınlar U19 B2 Grubu turnuvasında hakem olarak görevlendirilen Asen Albayrak, kariyerinde onlarca resmi maç yöneterek, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir performans sergilemeyi sürdürüyor.