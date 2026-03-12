CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Süper Lig tarihinde ilk! Asen Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Süper Lig tarihinde ilk! Asen Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. Göztepe-Alanyaspor maçını Asen Albayrak yönetirken, TFF tarafından alınan bu karar tarihe geçti. Süper Lig'de ilk defa kadın hakem görev alırken, futbolseverler "Asen Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, Asen Albayrak'ın yönettiği maçlar ve kariyeri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 23:33
Süper Lig tarihinde ilk! Asen Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trendyol Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanıyor. TFF, 26. hafta maçları için hakem atamaları yaparken önemli bir karar aldı. Göztepe-Alanyaspor karşılaşmasını Asen Albayrak yönetecek ve böylece Süper Lig'de ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak. Türk futbol tarihine geçen bu gelişme, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler "Asen Albayrak kimdir, nereli ve kaç yaşında?" sorularına yanıt ararken, genç hakemin kariyeri de merak konusu oldu. Peki Asen Albayrak daha önce hangi maçları yönetti? Hakemlik kariyeri nasıl şekillendi? İşte Süper Lig'in ilk kadın hakemi Asen Albayrak hakkında bilinmesi gerekenler ve kariyerindeki önemli maçlar...

Asen Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ASEN ALBAYRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Süper Lig tarihinde ilk defa orta hakem olarak maç yönetmeye hazırlanan Asen Albayrak, 5 Mayıs 1997 tarihinde Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaya geldi. Ankara bölgesi hakemi olarak profesyonel kariyerine devam eden Albayrak, kariyerinde önemli maçları yönetti. Son olarak Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe-Alanyaspor maçında düdük çalmaya hazırlanan Asen Albayrak, 2025 yılı itibarıyla FIFA kokartı alarak uluslararası hakemler arasına girdi.

Asen Albayrak kariyeri

ASEN ALBAYRAK'IN HAKEMLİK KARİYERİ

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde profesyonel olarak hakemlik yapan Asen Albayrak'ın hakemlik yaptığı bazı maçlar şunlar:

İstanbulspor-Boluspor (3 Mart 2026)

Kırklarelispor-Kahramanmaraş İstiklal Spor (22 Şubat 2026)

Boluspor-Hatayspor (Hakem)

24Erzincanspor-Karacabey Belediye Spor A.Ş. (1 Şubat 2026)

Adana Demirspor-Bandırmaspor (23 Ocak 2026)

Ankara Keçiörengücü-Hatayspor (11 Ocak 2026)

Kırklarelispor-Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. (27 Aralık 2025)

ASEN ALBAYRAK'IN YÖNETTİĞİ ULUSLARARASI MAÇLAR

UEFA tarafından 2025'te Arnavutluk'ta düzenlenen UEFA Kadınlar U19 B2 Grubu turnuvasında hakem olarak görevlendirilen Asen Albayrak, kariyerinde onlarca resmi maç yöneterek, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir performans sergilemeyi sürdürüyor.

ASpor CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar
Samsunspor evinde kayıp!
DİĞER
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Guterres’e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü: Başkan Erdoğan bizzat takdim etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar 22:55
Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti Potanın Perileri Arjantin'e kaybetti 22:42
Esenler'de kazanan çıkmadı! Esenler'de kazanan çıkmadı! 22:20
Adalı futbol akademi sporcularıyla iftarda buluştu! Adalı futbol akademi sporcularıyla iftarda buluştu! 22:04
F.Bahçe Medicana kupaya veda etti F.Bahçe Medicana kupaya veda etti 21:30
G.Saray'ın RAMS Başakşehir mesaisi başladı G.Saray'ın RAMS Başakşehir mesaisi başladı 20:26
Daha Eski
Trabzonspor'un Ç. Rizespor mesaisi devam etti Trabzonspor'un Ç. Rizespor mesaisi devam etti 20:24
F.Bahçe Fatih Karagümrük maçına hazır F.Bahçe Fatih Karagümrük maçına hazır 20:19
G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde 19:26
Haaland’ın Barcelona iddialarına yanıt geldi! Haaland’ın Barcelona iddialarına yanıt geldi! 18:52
Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı 18:50
Bayern Münih-Anadolu Efes maçı detayları! Bayern Münih-Anadolu Efes maçı detayları! 18:44