MLS'te bahise ömür boyu ceza

Amerikan Futbol Ligi (MLS) yönetimi, Ganalı oyuncular Derrick Jones ve Yaw Yeboah'ı Columbus Crew'da forma giydikleri dönemde maçlara bahis oynadıkları gerekçesiyle ömür boyu futboldan men etti. Her iki oyuncunun da 19 Ekim 2024'te Columbus CrewNew York Red Bulls maçında Jones'un sarı kart görmesi üzerine bahis yaptığı ve Jones'un bu maçta sarı kart gördüğü tespit edildi.

MLS’te bahise ömür boyu ceza
Amerikan Futbol Ligi (MLS) yönetimi, Ganalı oyuncular Derrick Jones ve Yaw Yeboah'ı Columbus Crew'da forma giydikleri dönemde maçlara bahis oynadıkları gerekçesiyle ömür boyu futboldan men etti. Her iki oyuncunun da 19 Ekim 2024'te Columbus CrewNew York Red Bulls maçında Jones'un sarı kart görmesi üzerine bahis yaptığı ve Jones'un bu maçta sarı kart gördüğü tespit edildi.
