Limak’ın şaheseri Camp Nou’ya tam not

İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre; FIFA heyeti, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak İspanya, Fas ve Portekiz'de başlayacak inceleme turunun ilk durağında Barcelona'daki Spotify Camp Nou'yu ziyaret etti. Türk şirketi Limak İnşaat'ın mühendislik gücüyle modern futbolun ihtiyaçlarına uygun şekilde geleceğe taşınan ve dünya futbolunun hafızasına kazınan stadyumdaki yenileme ve genişletme çalışmaları heyetten tam not aldı. Limak'ın yürüttüğü yenileme çalışmalarına heyet, hayran kaldı.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
