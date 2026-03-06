CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Hilal Riyadh-Al Najma maçı hakkında: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyonluk yarışı kızışırken, 58 puanla 3. sırada yer alan ve lider Al Nassr’ı takibini sürdüren Al Hilal, sahasında sadece 8 puanı bulunan ve ligin dibine demir atan Al Najma’yı ağırlıyor. Simone Inzaghi yönetimindeki ev sahibi ekip, ligin ilk yarısında deplasmanda 4-2 mağlup ettiği rakibi karşısında yine farklı bir galibiyet alarak zirve yolunda yara almamayı hedefliyor. Öte yandan galibiyete hasret kalan ve kümede kalma umutları mucizelere bağlı olan Al Najma, Riyad deplasmanında sezonun en büyük sürprizine imza atarak nefes almak istiyor. Peki Al Hilal-Al Najma maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 11:25
Al Hilal Riyadh-Al Najma maçı hakkında: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Hilal Riyadh-Al Najma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyad'daki görkemli Kingdom Arena'daki mücadelede Al Hilal, serisini sürdürmek niyetinde. Ev sahibi ekip, bu sezon ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olma unvanını korumak istiyor. Konuk ekip Al Najma cephesinde ise işler bir hayli karamsar; ligin en çok gol yiyen takımı unvanıyla çıkacakları bu deplasmanda, katı bir savunma anlayışıyla en azından bir puan koparabilmenin hesaplarını yapıyorlar. İşte Suudi Arabistan'da gecenin en adaletsiz gibi gözüken ama futbolun doğası gereği sürprizlere açık randevusuna dair tüm detaylar...

Al Hilal Riyadh-Al Najma MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Hilal Riyadh-Al Najma maçı, 6 Mart Cuma günü oynanacak.

Al Hilal Riyadh-Al Najma MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Hilal Riyadh-Al Najma maçı, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

Al Hilal Riyadh-Al Najma MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan tablosunu yeniden yazabilecek nitelikteki Al Hilal Riyadh-Al Najma maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

