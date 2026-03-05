CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol LYON-LENS MAÇI CANLI | Lyon-Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Kupası çeyrek final turunda erken final niteliğinde bir kapışma futbolseverleri bekliyor. Sezonun en büyük hedeflerinden birini kupa olarak belirleyen Lyon, kendi sahasında ligin en dişli ekiplerinden Lens’i ağırlıyor. Ligue 1’de istikrar arayan ev sahibi ekip, taraftar desteğiyle adını yarı finale yazdırmak isterken; Pierre Sage yönetimindeki Lens, deplasman disiplini ve sert savunmasıyla Lyon’u kupa dışına itmenin hesaplarını yapıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu dev randevuda kazanan takım iddiasını sürdürecek. Peki Lyon-Lens maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 14:10
Lyon-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade de Lyon'daki zorlu mücadeleyi hakem Benoit Bastien yönetecek. Ev sahibi Lyon, son 16 turunda rakiplerini geçerken sergilediği baskılı oyunu bu gece de sahaya yansıtmak istiyor. Konuk ekip Lens cephesinde ise orta saha direnci ve hızlı hücum geçişleri ön planda. Kupada şimdiye kadar deplasmanlarda sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Lens, Lyon deplasmanında da sürprize imza atmak niyetinde. Beraberlik durumunda direkt penaltı atışlarına geçilecek olan bu 90 dakikada, hata payı oldukça düşük. İşte Fransa'da gecenin tek gündem maddesi olan bu çeyrek final randevusuna dair tüm detaylar...

Lyon-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Kupası çeyrek finali kapsamında oynanacak kritik mücadele, 5 Mart 2026 Perşembe günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Lyon-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 5 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Lyon-Lens MAÇı MUHTEMEL 11'LER

Lyon: Descamps; Abner, Mata, Niakhate, Hateboer; Nartey, Morton, Tessmann; Endrick, Yaremchuk, Karabac

Lens: Risser; Ganiou, Celik, Udol; Abdulhamid, Bulatovic, Sangare, Sarr; Sotoca, Said; Edouard

