İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda heyecan, dev bir randevuyla noktalanıyor. Oynadığı 3 maçta topladığı 9 puanla 2. sırada yer alan ve averajla liderliği kovalayan TÜMOSAN Konyaspor, sahasında 4 puanla 5. sırada bulunan ikas Eyüpspor’a konuk oluyor. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki Eyüpspor, taraftarı önünde güçlü rakibini devirerek grubu mümkün olan en üst sırada tamamlamayı hedeflerken; yeşil-beyazlı Konyaspor, İstanbul’dan lider dönerek çeyrek final kurasına seri başı olarak girmek istiyor. İki Süper Lig ekibinin kupa sahnesindeki bu taktiksel savaşı, gruptaki diğer dengeleri de doğrudan etkileyecek. Peki İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 12:02
İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Pendik Stadyumu'ndaki kritik mücadeleyi hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Ev sahibi Eyüpspor, grupta daha önce Gençlerbirliği ile berabere kalarak tur yolunda yara almış olsa da, Konyaspor karşısında prestij ve moral galibiyeti için sahada olacak. Konuk ekip Konyaspor cephesinde ise teknik heyet, 3'te 3 yapan kadronun formunu koruyarak kupa serüvenini kayıpsız sürdürmek niyetinde. Ligde oynanan son karşılaşmalardaki çekişmenin kupa atmosferine taşınacağı bu randevuda, özellikle her iki takımın da hücum hattındaki rotasyon tercihleri maçın skorunu tayin edecek. İşte B Grubu'nun kaderini belirleyecek bu önemli eşleşmeye dair tüm detaylar...

İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesi, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak.

İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor maçı, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Türkiye Kupası kapsamında oynanacak zorlu randevu, Türkiye'de canlı olarak A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

İkas Eyüpspor- Tümosan Konyaspor MAÇ KÜNYESİ

Tarih: 5 Mart Perşembe

Saat: 20.30

Stat: Pendik Stadyumu (İstanbul)

Kanal: A Spor

Orta Hakem: Davut Dakul Çelik

ASpor CANLI YAYIN

