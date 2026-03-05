CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda düğüm Antalya’da çözülüyor. Oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puanla zirvede yer alan Samsunspor, grupta henüz puanı bulunmayan Hesap.com Antalyaspor deplasmanına çıkıyor. Sezona damga vuran ve kupada 3'te 3 yapan Thorsten Fink yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak grubunu kayıpsız lider tamamlamayı hedefliyor. Ev sahibi Antalyaspor ise prestij mücadelesi vereceği bu son maçta, güçlü rakibi karşısında ilk puanlarını alarak kupa serüvenine moralli veda etmek istiyor. Peki Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 10:34
Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda?

Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki kritik mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ev sahibi Antalyaspor'da teknik heyet, ligdeki yoğun fikstürü de düşünerek bu maçta daha çok genç ve rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahada olmayı planlıyor. Grupta iddiaları kalmasa da taraftarı önünde iyi bir futbol sergilemek öncelikli hedefleri olacak. Konuk ekip Samsunspor cephesinde ise işler bir hayli yolunda; Konyaspor ile zirve yarışı veren Karadeniz ekibi, averaj avantajını koruyarak liderlik koltuğunu bırakmamak niyetinde. Sakatlıkları bulunan bazı as oyuncuların dinlendirilmesi beklense de Samsunspor'un geniş ve formda kadrosu maçın mutlak favorisi olarak öne çıkıyor. İşte B Grubu'ndaki bu son randevuya dair tüm detaylar...

HESAP.COM ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesi, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor'un liderliğini koruma savaşı vereceği Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor maçı, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

HESAP.COM ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | A HABER

HESAP.COM ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Türkiye Kupası kapsamında oynanacak zorlu randevu, Türkiye'de canlı olarak A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MAÇ KÜNYESİ

Tarih: 5 Mart Perşembe

Saat: 20.30

Stat: Corendon Airlines Park (Antalya)

Kanal: A Haber

Orta Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

1. Yardımcı Hakem: Murat Şener

2. Yardımcı Hakem: Ferhat Çalar

Dördüncü Hakem: Levent Buğra Vartemel

