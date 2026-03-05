CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Damac FC-Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi 25. haftasında Damac FC ile Al Riyadh karşı karşıya gelecek. Düşme hattından kurtulmaya çalışan iki ekibin mücadelesinde hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Damac FC 16 puanla 16. sırada yer alırken, Al Riyadh ise 16 puanla 15. sırada bulunuyor. Futbolseverler merakla, "Damac FC-Al Riyadh maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Damac FC-Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 18:21
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde kritik düşme hattı mücadelesi! 25. haftada Damac FC ile Al Riyadh, ligde kalma yarışında karşı karşıya geliyor. Her iki takım da 16 puanda eşit durumda ve bu maç sezon sonuna doğru kaderlerini belirleyebilir. Damac FC 16. sırada, Al Riyadh ise 15. sırada yer alıyor. Puan cetvelinde sadece averajla ayrılan iki ekip, bu maçtan galibiyetle ayrılmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler "Damac FC-Al Riyadh maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Damac FC-Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DAMAC FC-AL RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 25. haftasında oynanacak Damac FC-Al Riyadh maçı 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

DAMAC FC-AL RIYADH MAÇI HANGİ KANALDA?

Damac FC-Al Riyadh maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

