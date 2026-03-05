CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda 4. ve son hafta mücadelesinde, 1 puanla 6. sırada yer alan Aliağa Futbol, sahasında 7 puanla 3. sırada bulunan Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Nesine 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ve kupada dev rakiplerine karşı direnç gösteren Aliağa ekibi, sahasındaki ilk gece maçında güçlü rakibini eli boş göndererek kupa serüvenini unutulmaz bir galibiyetle noktalamak istiyor. Levent Şahin yönetimindeki başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise İzmir’den alacağı 1 puanla bile adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Peki Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 11:23
Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda?

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Aliağa Şehir Stadyumu'ndaki kritik karşılaşma için geri sayım sürüyor. Yeni kurulan ışıklandırma sistemiyle tarihinde ilk kez bir gece maçına ev sahipliği yapacak olan Aliağa Futbol, grupta daha önce Iğdır FK ile berabere kalarak sürprize imza atmıştı. Ev sahibi ekipte, teknik direktör Polat Çetin prestij mücadelesi için ideal bir kadroyla sahada olacak. Konuk ekip Gençlerbirliği cephesinde ise moraller yüksek; Bodrum FK ve Antalyaspor galibiyetlerinin ardından Eyüpspor ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, grubu ilk iki sırada veya en iyi üçüncü olarak bitirme konusunda dev bir avantaja sahip. İşte İzmir'deki bu tarihi randevuya dair tüm detaylar...

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta mücadelesi, 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak.

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI SAAT KAÇTA?

B Grubunun önemli maçlarından Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.

Aliağa Futbol-Gençlerbirliği MAÇI CANLI İZLE | A PARA

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Türkiye Kupası kapsamında oynanacak zorlu randevu, Türkiye'de canlı olarak A Para ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği MAÇ KÜNYESİ

Tarih: 5 Mart Perşembe

Saat: 20.30

Stat: Aliağa Şehir Stadyumu (İzmir)

Kanal: A Pra

Orta Hakem: Erdem Mertoğlu

AHaber CANLI YAYIN

F.Bahçe'de flaş haber! Tedesco sonrası Saran da...
G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Türk hava sahasında düşürülen füzenin hedefi ortaya çıktı: İncirlik Üssü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maçın ardından flaş yorum! "Nedir bu Allah aşkına?"
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de flaş haber! Tedesco sonrası Saran da... F.Bahçe'de flaş haber! Tedesco sonrası Saran da... 10:25
Altekma ilk maçta mağlup Altekma ilk maçta mağlup 09:47
Maçın ardından o isimlere büyük övgü! Maçın ardından o isimlere büyük övgü! 08:49
Maçın ardından flaş yorum! "Nedir bu Allah aşkına?" Maçın ardından flaş yorum! "Nedir bu Allah aşkına?" 08:36
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! 01:19
"Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" "Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" 01:18
Daha Eski
Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti 01:18
Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! 01:18
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! 01:18
Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! 01:18
F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! 01:18
Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! 01:18