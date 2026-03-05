CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi 25. haftasında Al Kholood ile Al Qadsiah karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı ve üst sıralara çıkmayı hedefleyen Al Kholood, 25 puanla 14. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan zirve takibini sürdürmeyi amaçlayan Al Qadsiah ise 54 puanla 4. sırada bulunuyor. Peki, Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 18:11
Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Kholood-Al Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan dorukta! 25. hafta mücadelesinde düşme hattından kurtulmak isteyen Al Kholood, evinde zirve yarışındaki Al Qadsiah'ı ağırlayacak. 25 puanla 14. sırada bulunan ev sahibi ekip, kritik 3 puan için sahaya çıkacak. Öte yandan 54 puanla 4. sıradaki Al Qadsiah, şampiyonluk hesaplarını canlı tutmak için deplasmanda galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Farklı hedeflere sahip iki takımın kozlarını paylaşacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL KHOLOOD-AL QADSIAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 25. haftasında oynanacak Al Kholood-Al Qadsiah maçı 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

AL KHOLOOD-AL QADSIAH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Al Qadsiah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

