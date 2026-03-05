Al Kholood-Al Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde heyecan dorukta! 25. hafta mücadelesinde düşme hattından kurtulmak isteyen Al Kholood, evinde zirve yarışındaki Al Qadsiah'ı ağırlayacak. 25 puanla 14. sırada bulunan ev sahibi ekip, kritik 3 puan için sahaya çıkacak. Öte yandan 54 puanla 4. sıradaki Al Qadsiah, şampiyonluk hesaplarını canlı tutmak için deplasmanda galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. Farklı hedeflere sahip iki takımın kozlarını paylaşacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Al Kholood-Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL KHOLOOD-AL QADSIAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 25. haftasında oynanacak Al Kholood-Al Qadsiah maçı 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

AL KHOLOOD-AL QADSIAH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Kholood-Al Qadsiah maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.