Haberler Futbol TFF Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

TFF Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için tebrik mesajı paylaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 15:33
TFF Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutlarız

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi başta spor yatırımları ve tesisleşme olmak üzere her alanda büyük bir azimle daha güçlü yarınlara taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü içtenlikle kutlarız.

Vatanına olan sevgisi ve kararlı liderliğiyle, milletimizin iradesini esas alarak Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmeti şiar edinmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu uzun ömürler dileriz.

