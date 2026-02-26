CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Cristiano Ronaldo o takımı satın aldı

Cristiano Ronaldo o takımı satın aldı

Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'nın yüzde 25'ini satın aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 14:06 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 14:08
Cristiano Ronaldo o takımı satın aldı

Brunswick Group'un açıklamasında, Ronaldo'nun CR7 Sports Investments iştiraki aracılığıyla Almeria Kulübünün yüzde 25'lik hissesini satın aldığı belirtildi.

Ronaldo, hisse satın alımıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbola, sahanın ötesinde katkıda bulunmak uzun zamandır hayalimdi. Almeria, güçlü temellere ve açık bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 6 yıldır Suudi Arabistanlı kulüp sahipleri tarafından yönetilen Almeria'nın başkanı Mohamed Al-Khereiji ise "Cristiano'nun yatırım yapmak için kulübümüzü seçmesinden çok memnunuz. İspanyol liglerini çok iyi tanıyor ve hem takım hem de akademi açısından burada inşa ettiğimiz şeyin potansiyelini anlıyor." diye konuştu.

Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen 41 yaşındaki Ronaldo, 2023'te Al Nassr'a transfer olmuştu.

İspanya La Liga'da mücadele eden Almeria kulübü, 27. haftası geride kalan ligde lider Racing'in 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

