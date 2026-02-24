CANLI SKOR ANA SAYFA
Advocaat bıraktı

Advocaat bıraktı

Curaçao Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'na taşıyan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat görevini bıraktı. Hollandalı çalıştırıcı kızının sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini söyledi. Curaçao'nun yeni teknik direktörü ise Fred Rutten oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
Advocaat bıraktı
Curaçao Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'na taşıyan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat görevini bıraktı. Hollandalı çalıştırıcı kızının sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini söyledi. Curaçao'nun yeni teknik direktörü ise Fred Rutten oldu.
