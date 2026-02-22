CANLI SKOR ANA SAYFA
Cristiano Ronaldo'dan geleceği hakkında çarpıcı açıklama!

Cristiano Ronaldo'dan geleceği hakkında çarpıcı açıklama!

Cristiano Ronaldo, attığı dubleyle galibiyetin mimarı olurken geleceğiyle ilgili tartışmalara da noktayı koydu: Suudi Arabistan’da mutlu olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu, “Beni ve ailemi çok iyi karşıladılar. Burada kalmaya devam etmek istiyorum” sözleriyle mesaj verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 14:38
Cristiano Ronaldo'dan geleceği hakkında çarpıcı açıklama!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Hazm'ı sahasında ağırladı. Al-Awwal Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Ronaldo yine sahnede

Karşılaşmaya etkili başlayan Al Nassr, gol perdesini 13. dakikada Cristiano Ronaldo ile açtı. Tecrübeli yıldız, 79. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak geceyi iki golle tamamladı. Ev sahibinin diğer sayıları ise 30. dakikada Kingsley Coman ve 77. dakikada Angelo Borges'ten geldi. Al Hazm savunması karşısında üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, maç boyunca kontrolü elinde tuttu.

Zirve el değiştirdi

Bu sonuçla puanını 55'e yükselten Al Nassr, Al Hilal'in Al Ittihad ile 1-1 berabere kalmasının ardından liderlik koltuğuna oturdu. Konuk ekip Al Hazm ise 24 puanla 12. sırada kaldı.

30 YAŞ SONRASI 500. GOL

41 yaşındaki Ronaldo, 30 yaşından sonraki kariyerinde 500. golüne ulaşarak istatistiklerine bir yenisini daha ekledi. Kariyer toplamını 964 gole çıkaran Portekizli yıldız, 1000 gol hedefine adım adım ilerliyor.

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Maç sonrası geleceğiyle ilgili konuşan Ronaldo, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu vurguladı. Ülkenin kendisine ve ailesine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten yıldız futbolcu, kariyerine burada devam etmeyi arzuladığını ifade etti.

SUUDİ BİSHTİ GİYDİ

Suudi Arabistan'ın kuruluş günü (22 Şubat) nedeniyle ülkenin geleneksel kıyafeti olan bisht giyen Ronaldo, Al Nassr taraftarlarını bu şekilde selamladı. Cristiano Ronaldo'nun bu görüntüleri Al Nassr'ın resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
"Gümüş Ayı"nın altındaki eziklik! Emin Alper alenen devlete "katil" dedi: YPG'ye selam çakıp PKK ve Gezi ihanetini akladı
İspanyol basınından Arda Güler değerlendirmesi!
G.Saray'dan Goretzka planı!
