CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı!

Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı!

Ara transfer döneminde olaylı bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan Rafa Silva hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekiz basını, Real Madrid mağlubiyeti sonrası 32 yaşındaki isme sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 13:55
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı!

Beşiktaş'tan ara transfer döneminde olaylı şekilde ayrılarak Benfica'ya transfer olan Rafa Silva hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. A Bola'da yer alan habere göre; Rafa Silva, takımda olumlu havadan çok olumsuz bir hava yarattı. 1-0 kaybedilen Real Madrid maçı sonrası, fiziksel açıdan çok geri planda kalan Portekizli oyuncu etkisizdi ve haberde gereksiz bir transfer olduğunun altı çizildi.

Rafa Silva Benfica formasını şimdiye kadar 5 maçta giyerken takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

İŞTE O HABER

F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
Napoli'den flaş Osimhen yanıtı!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Özgür Özel Mansur Yavaş’ı duyunca top çevirdi: Anketlerde kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yaparız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
N. Forest'tan G.Saraylı yıldıza kanca!
Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Union Berlin-Bayer Leverkusen maçı detayları! Union Berlin-Bayer Leverkusen maçı detayları! 13:47
Wolfsburg-Augsburg maç bilgileri! Wolfsburg-Augsburg maç bilgileri! 13:40
Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! Rus menajerden flaş Jhon Duran sözleri! 13:32
Köln-Hoffenheim maçı hangi kanalda? Köln-Hoffenheim maçı hangi kanalda? 13:24
West Ham United-Bournemouth maçı detayları! West Ham United-Bournemouth maçı detayları! 11:29
Manchester City-Newcastle United maçı hangi kanalda? Manchester City-Newcastle United maçı hangi kanalda? 11:46
Daha Eski
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:02
N. Forest'tan G.Saraylı yıldıza kanca! N. Forest'tan G.Saraylı yıldıza kanca! 12:18
Eyüpspor - Gençlerbirliği | CANLI Eyüpspor - Gençlerbirliği | CANLI 12:40
Napoli'den flaş Osimhen yanıtı! Napoli'den flaş Osimhen yanıtı! 12:41
Konyaspor-Galatasaray maçından son notlar! Konyaspor-Galatasaray maçından son notlar! 13:07
Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 13:14