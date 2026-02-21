Gazze'ye destek

FIFA, Gazze’deki futbol faaliyetlerini geliştirmek için 50 mini futbol sahası ve 20 bin kişilik ulusal stadyum yapacak.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Gazze'deki futbol faaliyetlerini geliştirmek için stadyumlar ve tesisler inşa edileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu" ile, futbolun gücünden yararlanarak uluslararası liderlerden ve kurumlardan aktif olarak yatırım çekmek amacıyla tarihi bir ortaklık anlaşması imzalandı" denildi. Açıklamada, iş birliğinin ilk aşamasında altyapı yatırımının öncelikli olduğu belirtilerek, "Okulların ve yerleşim alanlarının yakınında olacak 50 tane FIFA Arena mini sahası, beş büyük saha, son teknolojiye sahip bir FIFA Akademisi ve 20.000 kişilik yeni bir ulusal stadyumu yapılacak" ifadeleri kullanıldı.