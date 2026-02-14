CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Fateh-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Fateh-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında Al Fateh ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Zorlu deplasmanda kazanarak 7'de 7 yapmanın hesaplarını yapan Al Nassr, zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Evinde oynayacağı maçı kazanarak 6 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen Al Fateh, 24 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Al Fateh-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 18:31
Al Fateh-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Fateh-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Saudi Pro League'in 21. haftasında dikkat çeken bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Al Fateh SC ile Al Nassr FC kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Al Nassr, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst üste 7. zaferine ulaşmayı ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Al Fateh cephesinde ise tablo farklı. 24 puanla 10. basamakta bulunan ekip, taraftarı önünde kazanarak 6 maçlık galibiyet özlemine son vermenin peşinde. Peki, Al Fateh-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL FATEH-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında oynanacak Al Fateh-Al Nassr maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

AL FATEH-AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Al Nassr maçı S Sport Plus ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray'a transfer müjdesi!
Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Son dakika: Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Hedef alanlar hasmımızdır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus'ta o yıldız kadrodan çıkarıldı!
Osayi'den F.Bahçe itirafı: Maçlardan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
6 gollü düelloda kazanan yok! 6 gollü düelloda kazanan yok! 18:19
Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman? Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman? 18:05
Gençlerin derbisinde kazanan Trabzonspor! Gençlerin derbisinde kazanan Trabzonspor! 17:55
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri Trabzonspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri 17:46
Dynavit, Ankara’dan 1 puanla döndü Dynavit, Ankara’dan 1 puanla döndü 17:22
G.Saray'da Devler Ligi mesaisi! G.Saray'da Devler Ligi mesaisi! 17:18
Daha Eski
Juventus'ta o yıldız kadrodan çıkarıldı! Juventus'ta o yıldız kadrodan çıkarıldı! 17:15
Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... Melo'dan transfer itirafı! F.Bahçe... 17:06
Alanyaspor-Konyaspor | CANLI Alanyaspor-Konyaspor | CANLI 16:48
Erzurumspor FK'den bol gollü galibiyet! Erzurumspor FK'den bol gollü galibiyet! 16:43
Bandırma'da kazanan Serik Spor! Bandırma'da kazanan Serik Spor! 16:42
Osayi'den F.Bahçe itirafı: Maçlardan sonra... Osayi'den F.Bahçe itirafı: Maçlardan sonra... 16:03