Al Fateh-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Saudi Pro League'in 21. haftasında dikkat çeken bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Al Fateh SC ile Al Nassr FC kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Al Nassr, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst üste 7. zaferine ulaşmayı ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Al Fateh cephesinde ise tablo farklı. 24 puanla 10. basamakta bulunan ekip, taraftarı önünde kazanarak 6 maçlık galibiyet özlemine son vermenin peşinde. Peki, Al Fateh-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL FATEH-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 21. haftasında oynanacak Al Fateh-Al Nassr maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

AL FATEH-AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Al Nassr maçı S Sport Plus ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.