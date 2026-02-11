CANLI SKOR ANA SAYFA
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Bak'ın VAR merkezi ziyaretine ilişkin açıklama yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Bak'ın VAR merkezi ziyaretine ilişkin açıklama yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'ın VAR merkezini ziyaretinin herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımadığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 23:45
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Bak’ın VAR merkezi ziyaretine ilişkin açıklama yaptı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Şubat Salı günü Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen FIFA Kokart Töreni sonrasında program kapsamında VAR Merkezi ziyaret edilmiştir.

Ziyaret sırasında hakem eğitmenleri ve görevli teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmış; yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensipleri aktarılmıştır.

Söz konusu ziyaret herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımamaktadır.

Kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır."

