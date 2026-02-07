CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Qadsiah - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Qadsiah - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Al Qadsiah ile Al Fateh, kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maç öncesinde “Al Qadsiah – Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 14:12
Al Qadsiah - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Qadsiah - Al Fateh maçı izle

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan tavan yapıyor! Al Qadsiah ile Al Fateh, kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Futbolseverler şimdiden "Al Qadsiah - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. Peki, Al Qadsiah – Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AL QADSIAH-AL FATEH MAÇI NE ZAMAN?

Al Qadsiah-Al Fateh Maçı, 7 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

AL QADSIAH-AL FATEH MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Qadsiah-Al Fateh maçı, saat 20:30'da başlayacak.

AL QADSIAH-AL FATEH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Qadsiah-Al-Fateh SC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

👉AL QADSIAH - AL FATEH MAÇI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

ASpor CANLI YAYIN

