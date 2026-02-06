CANLI SKOR ANA SAYFA
Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026? Süper Lig kış transfer sezonu

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026? Süper Lig kış transfer sezonu

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden takımlar, kadrolarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Yeni isimler Süper Lig takımlarına katılırken, futbolseverler, "Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026?" sorusunu araştırıyor. Özellikle kış transfer döneminin son saatlerine yaklaşırken, kadrosunu güçlendirmeye çalışan takımların hangi isimleri TFF'ye bildireceği heyecanla bekleniyor. İşte, 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi bitiş tarihi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 22:10 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 09:42
Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026? Süper Lig kış transfer sezonu

Ara transfer döneminde tempoyu artıran kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için hamlelerini sürdürüyor. Süper Lig ekiplerine yeni oyuncular katılırken, futbolseverler de "2026 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Kış transfer döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, takımların TFF'ye bildireceği son isimler büyük merak konusu haline geldi. İşte 2025-2026 sezonu ara transfer döneminin bitiş tarihine dair öne çıkan bilgiler…

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 sezonu ara transfer dönemi 6 Şubat 2026 Cuma günü bitecek. Kış transfer dönemi 2 Ocak 2026 Cuma günü başlarken, yaklaşık 1 ay süren tescil dönemi sonunda takımların hangi isimleri kadroya ekleyeceği heyecanla bekleniyor. Sezonun ilk transfer dönemi ise 30 Haziran'da başlayıp 12 Eylül'de tamamlanmıştı.

Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ?

Her ligde farklı transfer sezonları yaşanırken, futbolseverler Avrupa'da transfer döneminin bitip, bitmediğini araştırıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde ara transfer takvimi netleşti. Almanya, İngiltere ve Fransa'da kış transfer dönemi 1 Ocak'ta başladı; 31 Ocak ve 1 Şubat'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle süreç 2 Şubat'ta tamamlandı. İspanya ile İtalya'da ise transfer penceresi 2 Ocak'ta açılırken, 2 Şubat'ta kapandı. Danimarka, İskoçya ve Hollanda benzer bir takvim izlerken; Portekiz'de transfer dönemi 2 Ocak-3 Şubat, Avusturya'da 1 Ocak-6 Şubat, İsviçre'de ise 15 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında kulüplere açık olacak.

Avrupa'da transfer dönemi bitti mi?

