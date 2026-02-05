CANLI SKOR ANA SAYFA
ATALANTA-JUVENTUS maçı canlı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Kupası çeyrek final mücadelesinde Atalanta, kendi sahasında İtalya’nın en çok kupa kazanan takımı Juventus’u ağırlıyor. New Balance Arena'da oynanacak bu dev maçta, ev sahibi ekip saha ve seyirci avantajını kullanarak son yıllardaki kupa hasretine son vermek için bir adım daha atmayı amaçlıyor. Diğer tarafta, ligde zirve takibini sürdüren ve kupada da hata istemeyen Juventus ise, zorlu deplasmandan zaferle dönerek adını son dört takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Peki Atalanta-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 13:18
Atalanta-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

New Balance Arena'daki Atalanta-Juventus randevusu, Serie A'nın en formda hücum hatlarından biriyle en disiplinli savunmalarından birini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi ekip, yüksek pres ve hızlı hücum organizasyonlarıyla rakibini kendi yarı alanına hapsetmeyi ve erken bir golle oyunun kontrolünü eline almayı planlıyor. Konuk ekip tarafında ise tecrübe ve bireysel yetenekler ön plana çıkıyor; özellikle orta alandaki sertlik ve hücum hattındaki bitiricilikle sonuca gitmeye çalışacak olan Juventus, bu sezonun en kritik virajlarından birini kayıpsız dönmek niyetinde. İşte Atalanta-Juventus maçı detayları...

Atalanta-Juventus MAÇI NE ZAMAN?

Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek olan Atalanta-Juventus maçı, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Atalanta-Juventus MAÇI SAAT KAÇTA?

New Balance Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 23.00 olarak belirlendi.

Atalanta-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Juventus maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Atalanta-Juventus maçı canlı izle | TRT SPOR

