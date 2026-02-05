ATALANTA-JUVENTUS maçı canlı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Atalanta-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

New Balance Arena'daki Atalanta-Juventus randevusu, Serie A'nın en formda hücum hatlarından biriyle en disiplinli savunmalarından birini karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi ekip, yüksek pres ve hızlı hücum organizasyonlarıyla rakibini kendi yarı alanına hapsetmeyi ve erken bir golle oyunun kontrolünü eline almayı planlıyor. Konuk ekip tarafında ise tecrübe ve bireysel yetenekler ön plana çıkıyor; özellikle orta alandaki sertlik ve hücum hattındaki bitiricilikle sonuca gitmeye çalışacak olan Juventus, bu sezonun en kritik virajlarından birini kayıpsız dönmek niyetinde. İşte Atalanta-Juventus maçı detayları...

Atalanta-Juventus MAÇI NE ZAMAN?

Yarı finale yükselecek takımı belirleyecek olan Atalanta-Juventus maçı, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Atalanta-Juventus MAÇI SAAT KAÇTA?

New Balance Arena'da oynanacak karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 23.00 olarak belirlendi.

Atalanta-Juventus MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Juventus maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

