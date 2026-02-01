Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest sahasında berabere kaldı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Nottingham Forest sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Nottingham Forest bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 19:57
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi olan Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig 24. hafta maçında Crystal Palace ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 5. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti. Konuk ekibin golü ise 45+2. dakikada Ismaila Sarr'dan (P) geldi.

Nottingham Forest'ta Neco Williams, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Nottingham Forest, 26 puana yükseldi ve küme düşme hattının hemen üstünde yer aldı. Crsytal Palace ise 29 puana yükseldi.

