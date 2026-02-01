Fenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest sahasında berabere kaldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi olan Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig 24. hafta maçında Crystal Palace ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 5. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti. Konuk ekibin golü ise 45+2. dakikada Ismaila Sarr'dan (P) geldi.

Nottingham Forest'ta Neco Williams, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Nottingham Forest, 26 puana yükseldi ve küme düşme hattının hemen üstünde yer aldı. Crsytal Palace ise 29 puana yükseldi.