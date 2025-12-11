CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milyonlarca liralık para transferinin yapıldığı, sonuçların ayarlandığı, yapılacak faullerin hatta çıkacak kartların bilindiği iddialarıyla başlatılan bahis ve şike soruşturmasında yeni iddialar ortaya çıktı

11 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Kaleci Yunus: Ben gol yerim

Milyonlarca liralık para transferinin yapıldığı, sonuçların ayarlandığı, yapılacak faullerin hatta çıkacak kartların bilindiği iddialarıyla başlatılan bahis ve şike soruşturmasında yeni iddialar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Yunus Emre Tekoğul'un, Sakaryaspor'da kaleci olduğu dönemdeki bazı telefon yazışmalarında bir arkadaşını oynayacağı bahis kuponuyla ilgili yönlendirdiği tespit edildi. Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, Selim Y.'nin "Kazanır mısınız, Manisa kötü" dediği, kaleci Yunus Emre Tekoğul'un ise "Gir gir ayarlayacağız biz maçı. Kanka umut bile iniyor maça, karşılıklı gol bas garantile, illa ki gol yerim ben" dediği görüldü.

"İYİ KAZANDIRDINIZ YUNUS'UM"

Selim Y.'nin maçın ardından "İyi kazandırdınız Yunus'um" dediği, Tekoğul'un, "Ne kadar kazandın?" sorusuna "400" yanıtını alınca "50'si benim." dediği görüldü. Ayrıca şüphelinin 5 Ekim 2024'te Karagümrük- Sakaryaspor karşılaşmasında "Maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı belirtildi. Bu maç Karagümrük'ün 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Diğer konuşmada ise pazarlık yapıldığı görüldü.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 20 kişi tutuklandı. Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklandı.

SON DAKİKA
1
