Bugünkü maçlar | 11 Aralık Perşembe hangi maçlar var? Canlı yayın bilgileri

11 Aralık bugünkü maçlar futbolseverler tarafından büyük ilgiyle araştırılıyor. "Bugün maç var mı, hangi maç hangi kanalda?" sorularına yanıt arayanlar için günün karşılaşmaları netleşti. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde akşam saatlerinde birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak. Brann-Fenerbahçe ve Samsunspor-AEK gibi önemli mücadeleler sporseverlerin gündeminde. Bugünkü maçların canlı yayın bilgileri ve saatleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 11 Aralık 2025 Perşembe günü oynanacak maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 ARALIK PERŞEMBE

UEFA Avrupa Ligi – Maç Programı

20.45 Young Boys-Lille

20.45 Nice-Braga

20.45 Midtjylland-Genk

20.45 Utrecht-Nottingham Forest

20.45 Ludogorets-PAOK

20.45 Ferencvaros-Rangers

20.45 Dinamo Zagreb-Real Betis

20.45 Sturm Graz-Kızılyıldız

23.00 FCSB-Feyenoord

23.00 Brann-Fenerbahçe (Tabii ve TRT 1)

23.00 Freiburg-Salzburg

23.00 Panathinaikos-Viktroia Plzen

23.00 Celtic-Roma

23.00 Lyon-Go Ahead Eagles

23.00 Celta Vigo-Bologna

23.00 Basel-Aston Villa

23.00 Porto-Malmö

UEFA Konferans Ligi – Maç Programı

20.45 Breidablik-Shamrock Rovers

20.45 Drita-AZ Alkmaar

20.45 Fiorentina-Dynamo Kiev

20.45 Hacken-AEK Larnaca

20.45 Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano

20.45 KF Shkendija-Slovan Bratislava

20.45 Noah-Legia Varşova

20.45 Samsunspor-AEK (Tabii ve TRT 1)

20.45 Universitatea Craiova-Sparta Prag

23.00 Aberdeen-RC Strasbourg

23.00 Hamrun Spartans-Shaktar Donetsk

23.00 KuPS Kuopio-Lausanne Sports

23.00 Lech Poznan-Mainz 05

23.00 Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc

23.00 Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar

23.00 Rapid Wien-Omonia Nicosia

23.00 Rijeka-Celje

23.00 Shelbourne-Crystal Palace