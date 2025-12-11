Bayram teslim oldu

Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gözaltına alınamayan 8 firariden bir tanesi olan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram (20), Trabzon'da soruşturma birimlerine giderek teslim oldu. "Şüpheli" sıfatıyla ifade veren Bayram, tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bayram'ın Trabzonspor'da olduğu dönemlerde kendi takımına bahis oynadığı tespit edildi. Bayram'ın teslim olmasıyla birlikte, Sivasspor oyuncusu Ahmet Abdullah Çakmak, eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı'nın da arasında olduğu firari şüphelilerin sayısı 7'ye düşmüş oldu.